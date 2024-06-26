Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева заочно арестована в РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву, обвиняемую в оправдании терроризма и распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Фарида Курбангалеева

"В отношении Курбангалеевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в РФ", - сообщили в пресс-службе в среду.

Как уточнили в суде, журналистке заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (пункт "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ). Она объявлена в международный розыск.

Претензии к Курбангалеевой связаны, в частности, с ее высказываниями по поводу ситуации на Украине.