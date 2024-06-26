Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева заочно арестована в РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву, обвиняемую в оправдании терроризма и распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Фарида Курбангалеева

"В отношении Курбангалеевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в РФ", - сообщили в пресс-службе в среду.

Как уточнили в суде, журналистке заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (пункт "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ). Она объявлена в международный розыск.

Претензии к Курбангалеевой связаны, в частности, с ее высказываниями по поводу ситуации на Украине.

Фарида Курбангалеева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До 40 человек пострадали в результате схода с рельсов вагонов в Коми

Трое пострадавших при сходе вагонов в Коми находятся в тяжелом состоянии

РФ внесла в стоп-лист 27 австралийцев и 36 новозеландцев в ответ на санкции

РФ внесла в стоп-лист 27 австралийцев и 36 новозеландцев в ответ на санкции

Глава Минкультуры РФ заявила о соблюдении условий для сохранности "Троицы"

Глава Минкультуры РФ заявила о соблюдении условий для сохранности "Троицы"

Что произошло за день: среда, 26 июня

Нападение боевиков в Дагестане

В Дагестане арестовали родственников одного из ликвидированных участников теракта

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск сошли с рельсов в Коми

Рубль в среду укрепился в паре с юанем при подготовке к единому дню уплаты налогов

Снижение цен на яйца с 18 по 24 июня замедлилось до 1,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });