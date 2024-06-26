Все пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда эвакуированы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Все пассажиры поезда, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, эвакуированы в Инту, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы Коми Владимира Уйбы, которые приводит пресс-служба, в поезде находились 195 пассажиров.

Отмечается, что всех пассажиров, в том числе пострадавших, пересадили в пять уцелевших вагонов и направили в Инту. К месту происшествия на поезде МЧС прибыли медики из Инты для оказания скорой помощи.

Ранее помощник главы Минздрава РФ Сергей Кузнецов сообщил, что пострадавшими в результате катастрофы числятся до 40 человек.