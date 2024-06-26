Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Путин заявил, что российский флот получит в 2024 году более 40 новых кораблей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году российский флот пополнят 40 новых кораблей.

"В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023 году - 33. В 2024 планируется передать более 40", - сказал Путин на совещании по развитию кораблестроения.

При этом глава государства предложил Минобороны изложить свое видение долгосрочной концепции развития ВМФ РФ.

"Давайте начнем нашу встречу с вопроса о том, как министерство обороны видит долгосрочную концепцию развития ВМФ. Собственно, это - та база, основа, отталкиваясь от которой, предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ", - сказал российский президент.

Концепция, отметил Путин, должна основываться "на понимании интегрированных решений по боевому применению военно-морского флота".

Владимир Путин Минобороны РФ ВМФ России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять белгородских сел атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший

Президент РФ заявил о необходимости внедрения на флоте систем обнаружения угроз

Все пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда эвакуированы

До 40 человек пострадали в результате схода с рельсов вагонов в Коми

Трое пострадавших при сходе вагонов в Коми находятся в тяжелом состоянии

РФ внесла в стоп-лист 27 австралийцев и 36 новозеландцев в ответ на санкции

РФ внесла в стоп-лист 27 австралийцев и 36 новозеландцев в ответ на санкции

Глава Минкультуры РФ заявила о соблюдении условий для сохранности "Троицы"

Глава Минкультуры РФ заявила о соблюдении условий для сохранности "Троицы"

Что произошло за день: среда, 26 июня

Нападение боевиков в Дагестане

В Дагестане арестовали родственников одного из ликвидированных участников теракта

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });