Путин заявил, что российский флот получит в 2024 году более 40 новых кораблей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году российский флот пополнят 40 новых кораблей.

"В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023 году - 33. В 2024 планируется передать более 40", - сказал Путин на совещании по развитию кораблестроения.

При этом глава государства предложил Минобороны изложить свое видение долгосрочной концепции развития ВМФ РФ.

"Давайте начнем нашу встречу с вопроса о том, как министерство обороны видит долгосрочную концепцию развития ВМФ. Собственно, это - та база, основа, отталкиваясь от которой, предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ", - сказал российский президент.

Концепция, отметил Путин, должна основываться "на понимании интегрированных решений по боевому применению военно-морского флота".