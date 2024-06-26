Сотрудники МЧС РФ эвакуировали 14 пострадавших с места крушения поезда в Коми

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - При помощи специалистов МЧС России 14 пострадавших при крушении пассажирского поезда в Коми доставлены пожарным поездом на железнодорожную станцию Инты, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Еще 9 человек доставлены пожарным поездом на железнодорожную станцию Инты Республики Коми. Всего перевезено 14 пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщает РЖД, среди эвакуированных - один ребенок. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось всего 46 человек, уточняет компания.

Спасатели продолжают оказывать помощь в транспортировке пострадавших в руки медработников, добавили в МЧС.