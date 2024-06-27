Россия рассматривает понижение уровня дипотношений со странами Запада

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает и изучает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийскую политику.

"Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это - предмет рассмотрения и всё это изучается", - сказал Рябков в интервью газете "Известия".

Он добавил, что "мы ни разу не инициировали такой шаг, несмотря на все перипетии острейшей фазы в наших отношениях с так называемым коллективным Западом, но "мы не исключаем никаких вариантов в будущем".

Кроме того, Рябков подчеркнул, что после удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS становится невозможным возвращение к диалогу по контролю над вооружениями.

"Получается, что они ведут опосредованную войну против нас, а в ряде случаев и напрямую вовлекаются в конфликт. (...) И как мы можем (...) договариваться о дальнейших сокращениях или хотя бы даже просто об ограничениях в сфере стратегических наступательных вооружений? Они должны понять невозможность этого в силу элементарной человеческой логики", - добавил он.