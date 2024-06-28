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Житель Брянской области стал фигурантом дела о госизмене

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Следственный отдел УФСБ России по Брянской области возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Фигурант арестован.

По данным УФСБ, в одном из приграничных районов региона он собирал сведения о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные данные передавались сотрудникам украинских спецслужб.

Дело расследуется по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Брянск ФСБ Брянская область
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