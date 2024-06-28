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Устроивший поджог в общежитии в Москве осужден пожизненно за гибель семи человек

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца Белгородской области Юрия Хомченко за поджог общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы.

"На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности Юрия Хомченко. Хомченко приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре в пятницу.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на 15 млн руб.

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Хомченко признан виновным в убийстве семи лиц, совершенном общеопасным способом (п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, общеопасным способом в отношении двух лиц (п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 115 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества со значительным ущербом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии Следственного комитета, 21 февраля 2023 года ранее неоднократно судимый Хомченко поссорился из-за шума с соседями в общежитии на Международной улице. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Через некоторое время Хомченко разместил на пороге комнаты, где жили его соседи, мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись, что огонь разгорелся, мужчина скрылся с места преступления.

В результате действий Хомченко погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро получили вред здоровью различной степени тяжести.

Москва Юрий Хомченко
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