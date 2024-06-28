В "Роскосмосе" заявили, что спрос на космические услуги многократно превышает предложение

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что необходимо удовлетворить спрос на предоставление космических услуг, который превышает предложение.

"Первая наша задача - это удовлетворение спроса на широкий перечень космических услуг. Это не прихоть, а требование времени. Спрос сегодня многократно превышает предложение", - сказал Борисов, чьи слова приведены в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Там отмечается, что в рамках подготовки отчета госкорпорации перед Госдумой состоялось расширенное совместное заседание, где обсуждалась работа ракетно-космической отрасли.

По данным "Роскосмоса", на заседании Борисов рассказал об актуальных и перспективных проектах отрасли, международных проектах, а также обсудил проблемные вопросы и пути их решения.

"В частности, были подняты вопросы создания Российской орбитальной станции, реализации лунной программы, коммерциализации космических услуг и создания многоспутниковых группировок", - сообщили в "Роскосмосе".

На совещании гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") Николай Нестечук сообщил о совместных проектах с Казахстаном.

"Николай Нестечук рассказал депутатам о проектах "Роскосмоса" на Байконуре, в том числе с участием правительства Казахстана, и заверил, что стороны не планируют сокращать или прекращать сотрудничество", - сообщили в госкорпорации.

27 июня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что первый пуск с космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" должен состояться в 2025 году.

Проект по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" для пусков ракеты-носителя "Союз-5" является крупнейшим в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли. Как сообщалось, по проекту российская сторона создает новейшую ракету-носитель "Союз-5". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса "Байтерек".