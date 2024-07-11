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Москалькова анонсировала создание мобильного приложения для участников СВО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о создании мобильного приложения для участников СВО и их семей для получения юридической консультации.

"Считаю важным шагом создание мобильного приложения для участников СВО и членов их семей, с помощью которого они смогут быстро получить необходимую юридическую консультацию", - написала она в Telegram.

По ее словам, проект находится в разработке у Минобороны и Минцифры России. "Вместе с Минюстом готовы подключиться к этой работе", - отметила омбудсмен.

Создание приложения недавно обсуждали на заседании Минюста, где речь шла об оказании бесплатной юридической помощи.

Минобороны Минцифры Минюст Татьяна Москалькова
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