Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Войска российской группировки "Юг" взяли под контроль населённый пункт Раздоловка в Донецкой народной республике, заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой народной республики (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на этом направлении "нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ".

"Противник потерял за указанный период до 4410-ти военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и 25 полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке.