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РЖД смогут отказывать в перевозке вагонов при превышении возможности их обработки у получателя

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сможет отказывать в перевозке вагонов в случае превышения возможности их обработки у получателя.

Соответствующий проект изменений в Перечень критериев технических и технологических возможностей осуществления перевозки, отсутствие которых является для перевозчика и владельца инфраструктуры основанием отказа от согласования заявки на перевозку грузов, подготовлен Минтрансом РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что из-за прибытия объема груза и порожних вагонов сверх перерабатывающей способности грузополучателей и грузоотправителей на ж/д станциях возникают задержки, связанные с необеспечением выгрузки грузополучателями и неприемом порожних грузовых вагонов грузоотправителями. Из-за этого владелец инфраструктуры вынужден проводить ограничение погрузки и перевозки грузов, порожних грузовых вагонов. В результате ограничений перевозчик и грузоотправители теряют объемы погрузки. Также при задержке поездов в ожидании выгрузки возникают дополнительные расходы перевозчика, связанные с занятием подвижным составом ж/д путей общего пользования, приемом и отправлением поездов на промежуточных ж/д станциях, работой поездных локомотивов, их амортизацией, содержанием и капремонтом.

В итоге для оптимизации работы железной дороги в Перечень предлагается внести дополнительный критерий при рассмотрении перевозчиком и владельцем инфраструктуры заявок на перевозку грузов – "непревышение предусмотренного заявкой объема груза, параметрам перерабатывающей способности вместимости железнодорожных путей необщего пользования, мест общего или необщего пользования на железнодорожных станциях отправления и назначения груза", - говорится в пояснительной записке.

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу – март 2025 года.

РЖД
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