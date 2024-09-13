В РЖД призвали чаще вывозить контейнеры в порожних вагонах в попутном направлении

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" (РЖД) просят грузоотправителей чаще использовать порожний подвижной состав для перевозки контейнеров в попутном направлении во избежание их скопления.

"Хотел бы акцентировать внимание на возможности использовать порожний подвижной состав для загрузки в попутном направлении. (...) Как пример – станция Забайкальск, где сегодня скопилось (...) около 3 тыс. контейнеров, которые не вывозятся, при этом ежесуточно в среднем из Забайкальска мы отправляем 89 порожних платформ в европейскую и центральную часть России", - сообщил замгендиректора ОАО "РЖД" - начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Сибирь" в Новосибирске в пятницу.

В итоге, сказал он, в Забайкальске используется технология по перегрузке контейнеров в полувагоны, благодаря этому удалось сократить парк простаивающих контейнеров, первоначально составлявший 3,5 тыс.

Глазков также отметил, что в целом к концу 2025 года планируется выйти на показатель 14-15 поездов, перевозящих контейнеры в полувагонах с Дальнего Востока в сутки, из которых большая часть будет перегружаться на Западно-Сибирской железной дороге, а часть - на Свердловской и Октябрьской.

Заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания (по оперативной работе) ОАО "РЖД" Валерий Баккал отметил, что в августе в восточном направлении не было отправлено 108 поездов, отправка которых была запланирована.

"Это тот ресурс, который мог погрузиться. (...) Основная проблема складывается на дорогах Восточно-Сибирской и Красноярской, где нам необходимо повышать дисциплину на выполнение заявок на ранее согласованные объемы", - сказал Баккал.

При этом, отметил он, накануне в портах Дальнего Востока был достигнут рекорд – в полувагоны было погружено 17 контейнерных поездов.