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Движение по Крымскому мосту вновь остановлено, в Севастополе воздушная тревога

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в воскресенье вечером, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Это второе перекрытие моста за сутки, в первый раз движение останавливалось ночью менее чем на 20 минут.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Между тем губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье вечером объявил в городе воздушную тревогу.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября.

Крымский мост Севастополь Михаил Развожаев
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