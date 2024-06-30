Количество постов досмотра у Крымского моста увеличено для устранения затора

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Количество постов досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Республики Крым увеличено для устранения затора, сообщил в воскресенье министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"По информации ФКУ УПРДОР "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России" увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Республики Крым. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - написал он в своем телеграм-канале.

Лукашенко добавил, что увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма фиксируется в воскресенье во второй половине дня.

По информации телеграм-канала о ситуации на Крымском мосту, по состоянию на 16:00 в очереди находилось более 800 транспортных средств со стороны Тамани и Керчи.