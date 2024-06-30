Поиск

Количество постов досмотра у Крымского моста увеличено для устранения затора

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Количество постов досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Республики Крым увеличено для устранения затора, сообщил в воскресенье министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"По информации ФКУ УПРДОР "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России" увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Республики Крым. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - написал он в своем телеграм-канале.

Лукашенко добавил, что увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма фиксируется в воскресенье во второй половине дня.

По информации телеграм-канала о ситуации на Крымском мосту, по состоянию на 16:00 в очереди находилось более 800 транспортных средств со стороны Тамани и Керчи.

Крым Крымский мост Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские ученые сообщили, что потенциально опасный астероид разминулся с Землей

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль Новоалександровку и Спорное в ДНР

Вертолет с пожарными на борту совершил жесткую посадку в Прибайкалье

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 36 дронов ВСУ над шестью российскими регионами

Что произошло за день: суббота, 29 июня

Число пострадавших от атаки на Севастополь в субботу выросло до четырех человек

Дети отравились в лагере в Пензенской области

Роспотребнадзор признал пригодными для купания более 2 тыс. пляжей в России

Роспотребнадзор признал пригодными для купания более 2 тыс. пляжей в России

Собственница горевшего здания во Фрязине отправлена под домашний арест

Собственница горевшего здания во Фрязине отправлена под домашний арест

Самолет после посадки выкатился на полосу безопасности ВПП в аэропорту Кольцово

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });