Ряд антисанкционных корпоративных правил завершили свое действие

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ряд специальных корпоративных правил, которые вводились в 2022 году как антикризисные меры в ответ на внешние угрозы и затем продлевались до 1 июля 2024 года, прекратили действовать.

С этого дня закончили действовать нормы о праве компаний иметь "усеченный" состав совета директоров в случае выбытия из него более половины состава и сохранения не менее трех человек, а также о возможности подпавших под зарубежные санкции юрлиц не формировать совет директоров вовсе. Кроме того, вернулось прежнее требование о минимальном пакете акций в 1%, который позволяет держателю запрашивать документы у компании или оспаривать ее сделки, действия АО или членов его совета директоров. Норма о временной планке в 5%, установленная весной 2022 года, не была продлена.

В конце июня председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов говорил "Интерфаксу", что решения о продлении этих норм нет, поскольку против продления выступает Центральный банк.

Упомянутые нормы продлевались до этого дважды, несмотря на возражения ЦБ. Основная его критика была связана с тем, что эти меры снижают уровень защиты прав акционеров и мешают эффективному стратегическому управлению компаниями.