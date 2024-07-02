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Проект сборки троллейбусов МАЗа в Уфе потребует 1,25 млрд рублей инвестиций

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Стоимость проекта сборочного производства троллейбусов Минского автомобильного завода (МАЗ) в Уфе оценивается в 1,25 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Башкирии.

"Совместный объем инвестиций участников (АО "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод" и МАЗа - ИФ) подписанного в конце июня на XI Форуме регионов Белоруссии и России соглашения составляет около 1,25 млрд рублей. Проект включает строительство новой производственной площадки и ее оснащение необходимым оборудованием", - сказали в правительстве региона.

Уже согласована дорожная карта проекта, который будет реализован в 2025-2026 годах.

Предполагается, что сборочная площадка будет выпускать не менее 250 троллейбусов и автобусов в год.

"Планируются к выпуску на базе существующих машинокомплектов МАЗ модели 203Т, МАЗ 216Т и МАЗ 303Т, а также другие перспективные модели электротранспорта, востребованные на рынке РФ", - отметили в правительстве.

31 июня представители МАЗа сообщили агентству "БелТА" об этом соглашении.

"Таким образом обе стороны документально выразили заинтересованность в расширении кооперации между белорусским машиностроительным гигантом и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом по производству троллейбусной техники", - добавили на белорусском предприятии.

Как напоминает Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, его сотрудничество с белорусским холдингом началось в 2019 году с выпуска опытных партий до 30 троллейбусов. В 2023 году партнеры произвели 240 машин. В феврале 2024 года они договорились о создании совместного предприятия, деятельность которого обеспечила бы удвоение производства. Новый завод планировалось разместить на территории особой экономической зоны "Алга".

Ассортимент производства, как ожидается, будет включать автобусы третьего поколения МАЗ-303 и сочлененные троллейбусы.

АО "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод" создано в 2015 году, занимается проектированием, производством, модернизацией и ремонтом подвижного состава городского электрического транспорта (трамваев, троллейбусов, электробусов). С 2020 года стратегическим партнером компании стало ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМАЗ".

МАЗ Башкирия Уфа Белоруссия БелАвтоМАЗ Уфимский трамвайно-троллейбусный завод
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