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Российские военные взяли под контроль район города Часов Яр

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль район "Новый" города Часов Яр, заявило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики и улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, группировкой "Юг" нанесены удары по подразделениям восьми украинских бригад в ДНР и отражены четыре контратаки ВСУ.

"Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и десять пикапов", - сообщило министерство.

Группировкой "Юг" уничтожено четыре полевых склада ВСУ, семь единиц артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили российские военные.

ДНР ВСУ Минобороны Часов Яр
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