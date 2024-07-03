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Дума приняла закон о системообразующих территориальных сетевых компаниях

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдум приняла в третьем чтении поправки к закону "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты, которые вводят понятие системообразующих сетевых компаний в регионах и регулируют их деятельность, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Министерство несколько лет работало над созданием концепции "системообразующих" территориальных сетевых компаний (ТСО) в регионах, которые бы консолидировали небольшие частные сети. Предполагалось, что в каждом регионе будет одна такая компания.

В принятом законопроекте № 630255-8 исключение по числу таких основных ТСО в регионах сделано для Москвы, где их будет две.

"На территории Москвы предполагается функционирование двух СТСО, что обусловлено технологическим состоянием и топологией сетей (в основном это линии электропередачи в кабельном исполнении, не подверженные воздействию погоды)", - объяснял ранее профильный думский комитет по энергетике.

Как напоминает Минэнерго, за системообразующей ТСО закрепятся функции по эксплуатации бесхозных сетей, а также сетей "тех собственников, которым не установят тариф". Кроме того, речь идет о ликвидации последствий аварий (по решению региональных штабов).

Определять основную ТСО в регионе будут на основе критериев, которые утвердит правительство.

Предполагается, что за свои расходы основная сетевая компания получит компенсацию через тариф. Но компенсируются не все затраты: так, уже учтенные в плате за техприсоединение расходы в тариф не попадут, как и не попадут туда, согласно тексту закона, расходы "на ликвидацию на основании решения штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварий на ОЭСХ (объектах электросетевого хозяйства - ИФ) других ТСО".

Минэнерго правительство Москва Госдума
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