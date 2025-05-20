Принят закон, запрещающий штрафы за недопоставку товара сверх согласованного объема

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU -Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий с 1 сентября 2025 года торговым сетям штрафовать поставщиков продовольственных товаров за отказ везти объемы, которые не были заранее согласованы.

Законопроект № 630255-8 в мае 2024 года в парламент внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

В принятом законе уточняется, что включение в договор по поставке продовольственных товаров в торговые сети условий об ответственности поставщика за недопоставку товаров в торговые сети в количестве, превышающем количество, согласованное в договоре, не допускается. То есть вводится запрет на санкции, если поставщик отказался выполнять несогласованную заявку.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, а срок приведения договоров в соответствие с новой нормой установлен до 1 марта 2026 года.

С 1 марта 2026 года условия договоров, противоречащие требованиям закона, будут признаваться недействительными.

"В настоящее время отдельные торговые сети в типовых договорах поставки указывают обязательные требования по количеству и срокам поставки продукции, которые не подлежат согласованию, а в случае невыполнения таких условий применяют штрафы. Поставщики, избегая рисков, вынуждены заранее произвести (а также обеспечить хранение и логистику) максимальный объем товара, в результате чего несут убытки, особенно когда дело касается скоропортящейся продукции", - объяснял ранее один из авторов законопроекта, депутат Владимир Гутенев.

Сейчас запрещено заключать договоры, по которым с поставщика взимается плата за само право поставлять товары в магазины (действующие или новые), а также за изменение ассортимента этих товаров.