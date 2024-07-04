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Минпросвещения РФ подготовит цифровое учебное пособие по воспитанию детей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ скоро представит методическое пособие по воспитанию детей, оно будет обновляться каждые три месяца, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ в четверг.

Пособие готовят совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания.

В сборник войдут практические советы, подготовленные специалистами в области педагогики и психологии, ссылки на дополнительную литературу, предложения по совместным активностям с детьми каждого возраста и другие материалы.

"Пособие для родителей будет храниться в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к которой будет открыт абсолютно всем желающим. Сборник будет ежеквартально пополняться новыми материалами", - уточнили в пресс-службе.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал сборник по воспитанию для родителей "От 0 до 18", которая должна содержать рекомендации о воспитании детей, а также о государственных мерах поддержки.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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