Поиск

Белоярская АЭС начинает плановый ремонт энергоблока №3

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) 5 июля начинает плановый ремонт энергоблока №3 (БН-600), модернизирует систему охлаждения газа генераторов, сообщает пресс-служба станции.

"Одной из наиболее крупных задач будет завершение работ по модернизации системы охлаждения газа генераторов с заменой газоохладительных насосов всех трех турбогенераторов энергоблока №3. Замена проходит впервые с момента запуска в эксплуатацию в 1980 году. Это важная работа, поскольку стабильный отвода тепла, поглощаемого водородом, является неотъемлемым условием работы генераторов", - говорится в пресс-релизе.

Будет также проведен плановый ремонт другого оборудования энергоблока, а также осуществлена перезагрузка топлива.

Отмечается, что работы будут вестись до конца августа.

Энергоблок №4 (БН-800) также находится в плановом ремонте. Всего на 2024 год было запланировано три ремонта энергоблоков станции, из них один уже завершен.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярская АЭС БАЭС Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста

Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста

Один ребенок погиб после атаки беспилотников на Краснодарский край

Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае

Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никабов в республике

Что произошло за день: четверг, 4 июля

Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога

Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога
Нападение боевиков в Дагестане

Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

Военный суд в Москве арестовал комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });