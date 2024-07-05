Белоярская АЭС начинает плановый ремонт энергоблока №3

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) 5 июля начинает плановый ремонт энергоблока №3 (БН-600), модернизирует систему охлаждения газа генераторов, сообщает пресс-служба станции.

"Одной из наиболее крупных задач будет завершение работ по модернизации системы охлаждения газа генераторов с заменой газоохладительных насосов всех трех турбогенераторов энергоблока №3. Замена проходит впервые с момента запуска в эксплуатацию в 1980 году. Это важная работа, поскольку стабильный отвода тепла, поглощаемого водородом, является неотъемлемым условием работы генераторов", - говорится в пресс-релизе.

Будет также проведен плановый ремонт другого оборудования энергоблока, а также осуществлена перезагрузка топлива.

Отмечается, что работы будут вестись до конца августа.

Энергоблок №4 (БН-800) также находится в плановом ремонте. Всего на 2024 год было запланировано три ремонта энергоблоков станции, из них один уже завершен.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).