Буксир повредил самолет в аэропорту Казани
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения буксира-толкача с самолетом в аэропорту Казани, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале в пятницу.
"По предварительным данным, 5 июля в дневное время в аэропорту Казани при маневрировании со стоянки буксиром-толкачом самолета, готовящегося к выполнению рейса № SU 794 сообщением Казань - Анталья (авиакомпания "Аэрофлот"), допущено столкновение толкача с самолетом по технической причине", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушное судно получило повреждение фюзеляжа. Пострадавших в результате инцидента нет.
"Пассажиры находятся в здании аэропорта и ожидают вылета по маршруту на резервном воздушном судне. Вылет запланирован не ранее 16:30", - отмечается в сообщении.
Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.