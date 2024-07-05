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Буксир повредил самолет в аэропорту Казани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения буксира-толкача с самолетом в аэропорту Казани, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале в пятницу.

"По предварительным данным, 5 июля в дневное время в аэропорту Казани при маневрировании со стоянки буксиром-толкачом самолета, готовящегося к выполнению рейса № SU 794 сообщением Казань - Анталья (авиакомпания "Аэрофлот"), допущено столкновение толкача с самолетом по технической причине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно получило повреждение фюзеляжа. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Пассажиры находятся в здании аэропорта и ожидают вылета по маршруту на резервном воздушном судне. Вылет запланирован не ранее 16:30", - отмечается в сообщении.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.

Казань Аэрофлот
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