Буксир повредил самолет в аэропорту Казани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения буксира-толкача с самолетом в аэропорту Казани, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале в пятницу.

"По предварительным данным, 5 июля в дневное время в аэропорту Казани при маневрировании со стоянки буксиром-толкачом самолета, готовящегося к выполнению рейса № SU 794 сообщением Казань - Анталья (авиакомпания "Аэрофлот"), допущено столкновение толкача с самолетом по технической причине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно получило повреждение фюзеляжа. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Пассажиры находятся в здании аэропорта и ожидают вылета по маршруту на резервном воздушном судне. Вылет запланирован не ранее 16:30", - отмечается в сообщении.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.