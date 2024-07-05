"Аэрофлот" перенес несколько рейсов в связи с повреждением самолета в Казани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" перенес несколько рейсов после того, как в аэропорту Казани тягач повредил самолет авиакомпании и его потребовалось заменить.

"Скорректировано время вылета следующих рейсов (...): SU793 Анталья - Екатеринбург за 5.07 ориентировочно на 4:30 6.07; SU2804 Екатеринбург- Красноярск за 6.07 ориентировочно на 12:30; SU2805 Красноярск-Екатеринбург за 6.07 ориентировочно на 18:30", - сообщил перевозчик.

Пассажирам сообщают о новом времени вылета по контактам, которые они указали при бронировании. Прибывшим в аэропорт по расписанию будет предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании, заверил "Аэрофлот".

В Казани 5 июля аэропортовый тягач столкнулся с самолетом "Аэрофлота" при буксировке. Поврежден борт, который должен был вылететь в Анталью. Пассажиры поврежденного судна, как ожидается, вылетят в Анталью на резервном самолете в 19:00.