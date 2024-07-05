Минпросвещения РФ опровергло сообщения о рекомендованных ремейках киноклассики

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Предложение Минпросвещения РФ по созданию ремейков фильмов из числа советской классики не соответствует действительности, список предназначается для ознакомления, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения",- сообщили в ведомстве.

"Предложение также содержит идею возможной новой экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа. Список предназначен для обсуждения экспертным сообществом", - добавляется в сообщении.

Ранее Союз кинематографистов России опубликовал предложенный Минпросвещения РФ список из 30 фильмов и 15 книг для создания ремейков и экранизаций, в него вошли фильмы, созданные на основе русской классики и советской литературы, а также произведения, посвященные Великой Отечественной Войне.

В частности, среди фильмов для создания ремейков значились "Александр Невский" и "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна, "Война и мир" и "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Юность Петра" Сергея Герасимова, "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля, "Серёжа" Георгия Данелия, "Как закалялась сталь" Николая Мащенко, "Горячий снег" Гавриила Егиазарова, "Завтра была война" Юрия Кара, "Летят журавли" Михаила Калатозова.

В перечень произведений русской литературы для экранизации вошли "Севастопольские рассказы" Льва Толстого, "Матренин двор" Александра Солженицына, "Похождения жука-носорога" Константина Паустовского, "Марья Петровна" Викентия Вересаева, "Лёгкое бремя" Бориса Зайцева, "Одухотворенные люди" Андрея Платонова, "Далёкая и близкая сказка", "Пастух и пастушка" Виктора Астафьева, цикл книг "Русские мальчики. Роман в повестях" Альберта Лиханова и другие.

В Минкультуры позже отметили, что предложения Минпросвещения не носят обязательного характера для представителей отрасли.