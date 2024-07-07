Сухая трава загорелась на станции недалеко от астраханского завода

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Возгорание сухой травы на площади 5 тыс. кв. метров тушат на железнодорожной станции в Астрахани, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в воскресенье.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский округ, ж/д Аксарайская - 2, санитарно-защитная зона АГПЗ (Астраханский газоперерабатывающий завод - ИФ). Возгорание сухой растительности на общей площади 5 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте работают 12 единиц техники и 35 человек личного состава. Пострадавших нет.

В 21:00 (20:00 по Москве) было объявлено о локализации возгорания.