Суд продлил срок задержания экс-главы одного из районов Дагестана на 72 часа

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Срок задержания бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова продлен на 72 часа, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы верховного суда республики Зарема Мамаева.

Ранее бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был снова задержан после освобождения из-под ареста.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что Омарова задержали на двое суток по ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По их данным, бывший глава района вместе с подельниками похитил деньги, фиктивно трудоустраивая жителей села Сергокала в редакцию местной газеты.

Ранее, 5 июля стало известно о том, что Омаров освобожден из-под стражи после отбывания административного наказания.

Омаров был признан виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.

По предварительным данным, один из сыновей Омарова был среди боевиков, совершивших 23 июня теракт в Дагестане.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).