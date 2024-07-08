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Предприятиям ОПК увеличили субсидирование льготных кредитов на выпуск гражданских товаров

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением увеличило с 200 млн до 600 млн рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство продукции гражданского назначения, сообщает сайт кабинета министров.

"Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК, реализующим проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Речь идет о производстве судов, вертолетов и самолетов, машин и оборудования, в том числе для сортировки твердых коммунальных отходов, а также локомотивов, автотранспортных средств, металлургической и химической продукции", - говорится в сообщении.

Программа льготного кредитования организаций ОПК была запущена в 2018 году, чтобы обеспечить такие предприятия долгосрочным финансированием в рамках диверсификации производства, отмечается в сообщении. Займы на весь период реализации проекта предоставляет государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Минимальный размер кредита составляет 500 млн рублей, ставка - от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд рублей.

ОПК ВЭБ.РФ Правительство
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