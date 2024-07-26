"Курганмашзавод" с начала СВО в три раза увеличил поставки боевых машин пехоты

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Поставки боевых машин пехоты (БМП) Курганского машиностроительного завода (КМЗ) с начала специальной военной операции возросли в три раза, сообщил секретариат первого вице-премьера Дениса Мантурова.

"За 7 месяцев этого года объем поставок легкобронированной техники в РФ в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года, при этом с начала проведения СВО объем поставок боевых машин увеличен в 3 раза. Уже поставлено 56% годового объема выпуска боевых машин, при этом часть - с опережением графика", - сказано в сообщении.

Мантуров совершил рабочую поездку на КМЗ, который является единственным в России производителем БМП.

В сообщении отмечается, что КМЗ "в текущем году приняты дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком".

По данным секретариата, в настоящее время на КМЗ реализуется масштабная программа переоснащения мощностей, за два года численность сотрудников возросла более чем на 3 тысячи человек. В том числе - благодаря конкурентной заработной плате, существенно превышающей средние значения по региону. При этом средняя заработная плата по предприятиям российского ОПК в 2023 году составила почти 90 тысяч рублей, а по состоянию на май этого года - около 105 тысяч рублей.

Также Мантуров посетил еще одно предприятие ОПК - АО "НПО "Курганприбор", где "осмотрел литейный участок одного из цехов и механообрабатывающее производство, десятки новых изделий", говорится в сообщении.