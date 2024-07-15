Глава Рособрнадзора допустил отмену ЕГЭ только при появлении альтернативы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Для отмены Единого государственного экзамена необходимо предусмотреть альтернативу, которая обеспечивала бы выпускников теми же возможностями и условиями, сообщил "Интерфаксу" глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ", - ответил он на вопрос о возможной отмене ЕГЭ в случае принятия законопроекта о его замене на "государственные экзамены".

Музаев отметил, что один депутат Госдумы назвал законопроект об отмене ЕГЭ "популизмом". По его мнению, предлагаемые реформы не предлагают новых моделей проведения выпускных и вступительных испытаний, которые могли бы стать "достойной альтернативой ЕГЭ".

"Такие реформы вернут систему образования к тем проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений", - пояснил он.

Кроме того, по словам Музаева, на выпускников наложится дополнительная нагрузка по двойному прохождению экзаменов: в школе и в вузе.

В начале июня депутаты от фракций КПРФ, СРЗП и ЛДПР внесли законопроект о замене ЕГЭ на государственные экзамены.

Музаев сообщил, что Рособрнадзор не может расширить формат пересдач на ЕГЭ в будущем году, добавляя возможность сдать более одного предмета - новых дней в экзаменационном периоде больше нет. Он объяснил, что это может потребовать сдвиг сроков приемной кампании.

"У нас есть срок с конца мая по 5 июля максимум, и в этот период надо, чтобы 700 тыс. учеников сдали ЕГЭ, а 1,5 млн - ОГЭ. (...) Мы можем придумывать и придумывать, но у нас в этом "узком горлышке" нет больше дней", - подчеркнул глава ведомства, добавив, что найти даже два дня для пересдач оказалось серьезной проблемой.

Он подчеркнул, что "в ЕГЭ не может быть перемен, связанных с изменением системы высшего образования". "ЕГЭ проводится по установленному порядку. И результаты принимаются вузами при отборе абитуриентов в вуз", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, перемены могут произойти в значении портфолио абитуриента. "Я считаю очень сильно недооцененным потенциал портфолио при поступлении в вуз, которое при экспертном обсуждении можно было бы значительно расширить", - сказал Музаев.

Касаясь вопроса о возможных переменах в модели поступления в колледжи, он сообщил, что в ведомстве обсуждают с профессиональным сообществом изменения в области подходов и оценки экзаменов в девятых классах. "Конкурс аттестатов у нас устарел, и во многом он необъективен из-за того, как проводят приемные кампании колледжи", - сказал он.

По его словам, ОГЭ не проводится так же объективно, как ЕГЭ. "Этого не позволяют технологии проведения ОГЭ, и мы над этим тоже работаем. Поэтому вызывает вопросы объективность выставления отметок в аттестат, в том числе с учетом результатов ОГЭ. Конечно же, это надо менять", - сказал Музаев.

Он предложил распределять по результатам ОГЭ в профильные 10-е классы, а также обеспечить объективное и честное поступление в колледжи благодаря выпускному экзамену в 9-х классах. "На сегодняшний день эти задачи ОГЭ качественно не решает",- сказал Музаев.

Сейчас конкурс на бюджетные места в колледжах происходит по среднему баллу в школьном аттестате.