Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях

Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда Фото: Сергей Бровко/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кировский областной суд на заседании в понедельник рассмотрел апелляции на приговор бывшему губернатору региона Никите Белых по уголовному делу о злоупотреблениях и превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в облсуде.

"Приговор Октябрьского районного суда Кирова в части ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) отменен. Производство прекращено за отсутствием состава преступления. За Белых признано право на реабилитацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее по данному обвинению экс-губернатор был признан виновным, но освобожден от наказания.

"Приговор по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) оставлен без изменений", - добавил собеседник агентства.

Ранее по этому обвинению Белых был оправдан.

В конце декабря 2023 года Октябрьский райсуд Кирова приговорил ранее осужденного за получение взятки Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал экс-губернатора по делу о превышении должностных полномочий в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Суд также признал право на реабилитацию Белых.

Позже стороны обвинения и защиты подали апелляции на данный приговор.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Белых стало известно в 2021 году. Экс-губернатору вменили часть 3 статьи 285 и пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Обвинитель просил суд назначить Белых 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на госслужбе на три года со штрафом более 48 млн рублей с учетом ранее вынесенного приговора с зачетом уже отбытого наказания в колонии.

Согласно предъявленному обвинению, экс-губернатор обеспечил выделение 448 млн рублей бюджетных средств коммерческой организации ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") якобы для приобретения и строительства служебного жилья для работников бюджетной сферы. В действительности жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Кроме того, обвинение считает, что Белых, превысив должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций. Эти действия повлекли наступление тяжких последствий для ОАО "КРИК" в виде значительного материального ущерба.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 10 мая 2018 года Мосгорсуд незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

21 июня 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.