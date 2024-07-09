Песков подчеркнул, что РФ не наносит удары по гражданским целям на Украине

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия не совершает ударов по гражданским целям на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; комментируя инцидент с падением ракеты рядом с больницей в Киеве, Песков сослался на заявление Минобороны РФ, в котором говорилось, что речь в данном случае идет о падении антиракеты.

"Я призываю вас руководствоваться заявлением министерства обороны РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям. Там указано, что речь идет о падении антиракеты", - сказал Песков, комментируя этот инцидент журналистам.

Он добавил: "И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям, удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима".

В свою очередь в МИД РФ заявили, что "в ответ на неоднократные попытки ВСУ причинить ущерб предприятиям хозяйственного комплекса нашей страны Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине".

"Среди них - заводы "Артём", "Антонов" и конструкторское бюро "Луч" в Киеве; предприятия "Днепр" и "Южмаш" в Днепропетровске; завод тяжелого машиностроения в Краматорске; склады западной ВиВТ на металлургическом комбинате "Арсилор Миттал" в Кривом Роге и ряд других объектов. Все цели были поражены", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Захаровой, "вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения".

"Так случилось и на это раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве", - заявила официальный представитель МИД РФ.