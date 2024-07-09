Поиск

Песков заявил, что в больницу в Киеве попала недолжным образом примененная антиракета

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В детскую больницу в Киеве попала "недолжным образом" примененная антиракета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это все пиар-операция, причем пиар-операция на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета. Которая и попала в эту больницу в детскую. Это, действительно, трагедия, но она используется. Умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью размещен в телеграм-канале журналиста.

По словам Пескова, это "методика достаточно нечистоплотная и известная, неоднократно повторяющаяся".

"Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира, они не хотят ничего слышать. Мы видим газеты, мы видим телеканалы, мы видим истерику, которая там происходит. Это связано, наверное, с монопольным доминированием англо-саксонских СМИ", - сказал Песков.

Россия, по его словам, тем не менее, все равно будет "нести правду о произошедшем" и в РФ, и в тех странах, где "аудитория готова слышать" российскую позицию и где у Москвы есть технологические возможности.

Дмитрий Песков Киев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

Без электричества остаются около 600 жителей четырех регионов юга России

Без электричества остаются около 600 жителей четырех регионов юга России

Орешкин заявил, что в торговле с Индией 70% приходится на расчеты в нацвалютах

Лавров подтвердил поддержку кандидатуры Индии на место постоянного члена СБ ООН

Моди принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС

Атака более 20 БПЛА отражена в Ахтубинском районе Астраханской области

Переговоры Путина с Моди в расширенном составе решено не проводить

Переговоры Путина с Моди в расширенном составе решено не проводить

Дума отменила идентификацию при оплате ЖКУ и налогов на сумму до 60 тысяч рублей

Дума отменила идентификацию при оплате ЖКУ и налогов на сумму до 60 тысяч рублей

В Минобрнауки РФ подтвердили задержание ректора Балтийского университета

В Минобрнауки РФ подтвердили задержание ректора Балтийского университета
Изменение налоговой системы

Дума приняла во II чтении поправки в Бюджетный кодекс с учетом корректировки налогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });