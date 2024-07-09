Песков заявил, что в больницу в Киеве попала недолжным образом примененная антиракета

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В детскую больницу в Киеве попала "недолжным образом" примененная антиракета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это все пиар-операция, причем пиар-операция на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета. Которая и попала в эту больницу в детскую. Это, действительно, трагедия, но она используется. Умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью размещен в телеграм-канале журналиста.

По словам Пескова, это "методика достаточно нечистоплотная и известная, неоднократно повторяющаяся".

"Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира, они не хотят ничего слышать. Мы видим газеты, мы видим телеканалы, мы видим истерику, которая там происходит. Это связано, наверное, с монопольным доминированием англо-саксонских СМИ", - сказал Песков.

Россия, по его словам, тем не менее, все равно будет "нести правду о произошедшем" и в РФ, и в тех странах, где "аудитория готова слышать" российскую позицию и где у Москвы есть технологические возможности.