Дума призвала исключить Кубу из американского списка стран-спонсоров терроризма

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла заявление "Об исключении Республики Куба из списка Государственного департамента Соединенных Штатов Америки государств - спонсоров терроризма".

В заявлении депутаты нижней палаты парламента РФ называют "недопустимым, лишенным здравого смысла и не отвечающим современным реалиям сохранение" республики в этом списке.

"Куба добросовестно выполняет свои международные обязательства, способствует нахождению политических решений, в том числе решению многолетнего вооруженного конфликта в Колумбии в качества государства-гаранта", - говорится в заявлении. По мнению депутатов, включение страны "в указанный список было актом, идущим вразрез с интересами колумбийского переговорного процесса".

Кроме того, "оказываемое США давление на Кубу - вопиющий пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства, недобросовестного ведения межгосударственных отношений с использованием ограничительных мер", считает Госдума.

"Депутаты Госдумы решительно отвергают такие односторонние меры в отношении Гаваны, считают любые элементы прессинга на кубинское правительство и граждан этой страны абсолютно необоснованными и неприемлемыми", указано в заявлении.

Парламентарии также "исходят из того, что безотлагательное исключение Республики Куба из указанного списка будет способствовать построению многополярного мира, основанного на балансе интересов, принципах равноправия и справедливости", говорится в документе.

США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма в 2021 году.