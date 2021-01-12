Глава МИД Кубы осудил решение США о включении в список спонсоров терроризма

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил решение США включить страну в список государств, спонсирующих терроризм.

"Мы осуждаем объявленное США лицемерное и циничное обозначение Кубы как государства, спонсирующего терроризм. Политический оппортунизм США признают те, кто искренне озабочен бедствием терроризма и его жертвами", - написал Родригес в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма.

"Государственный департамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища", - говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.

"Этими действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США", - добавил госсекретарь.