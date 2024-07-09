Моди принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Индия поддержала программу, которую мы сейчас реализуем. Нарендра Моди заверил, что с удовольствием принимает приглашение президента Путина и будет участвовать в саммите БРИКС в октябре этого года в Казани", - рассказал глава МИД РФ.

Он отметил, что на переговорах лидеров подробно обсуждались перспективы развития ШОС. "Здесь тоже стороны подтвердили, что этот формат является для нас - и для Москвы, и для Нью-Дели - одним из наиболее приоритетных", - сказал Лавров.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября 2024 года.