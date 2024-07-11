Володин анонсировал обсуждение повышения качества жизни граждан на форуме БРИКС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Парламентский форум БРИКС 11 июля обсудит предложения, которые должны содействовать повышению качества жизни граждан государств, входящих в организацию, сообщил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он назвал БРИКС новым "центром многополярного мира".

"За 15 лет своего существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров. При этом его участники, несмотря на вызовы и санкции, улучшили свои позиции", - написал спикер Госдумы.

Сославшись на уточненные данные Всемирного банка за 2023 год, Володин отметил, что Россия стала четвертой по паритету покупательной способности в мире и остается первой экономикой Европы; Китай занял первое место рейтинга, Индия - на третьем; Бразилия поднялась на седьмую строчку.

"Что касается экономик западных стран, то их позиции ослабли из-за инициированных ими самими незаконных санкций и торговых войн. США, упав на второе место, на протяжении ряда лет не могут вернуть прежние позиции. Германия выпала из топ-5, Франция и Британия - на грани выбывания из первой десятки", - написал Володин.

Также он обратил внимание, что "доля государств БРИКС в мировом ВВП по ППС выросла до 36,8%, превысив удельный вес "Большой семерки" - 29%".

"Этот отрыв будет только увеличиваться", - считает Володин.