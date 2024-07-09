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Лавров подтвердил поддержку кандидатуры Индии на место постоянного члена СБ ООН

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена Совбеза ООН, предоставлять дополнительные места Западу нельзя, поскольку он слишком перепредставлен в нем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия подтвердила свою позицию в пользу поддержки индийской кандидатуры на место постоянного члена Совбеза ООН в случае принятия соответствующего принципиального решения, для чего нужно значительное большинство, фактически общее согласие Генасамблеи ООН", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров лидеров России и Индии в Москве.

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается давно и позиция России в пользу кандидатур Индии, Бразилии, африканской группы остается неизменной.

"При этом мы исходим из того, что Западу никаких дополнительных мест - ни постоянных, ни не постоянных предоставлять нельзя. Запад и так слишком сильно перепредставлен в этом ключевом органе", - сказал глава МИД РФ.

ООН СБ ООН Сергей Лавров Индия
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