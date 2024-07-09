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В I чтении принят проект о господдержке производителей кормов для сельского хозяйства

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет производителям кормов, пищевых добавок, ферментных препаратов, лекарственных средств для ветеринарного применения в сельском хозяйстве получать меры государственной поддержки: кредиты, прямые бюджетные ассигнования.

Законопроект (№630680-8) был внесен в парламент в конце мая. Авторы – группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Поправки вносятся в закон "О развитии сельского хозяйства". Речь идет о выделении мер государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям.

В пояснительной записке говорится, что с учетом геополитической обстановки в мире, в том числе проблем с логистикой и резкого повышения цен на импорт, необходимы создание и модернизация производственных мощностей по выпуску кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов, лекарственных средств для ветеринарного применения.

Законопроект внесен вместе с положительным заключением правительства. "Принятие положений, предусмотренных проектом федерального закона, повлечет положительные социально-экономические последствия и позволит повысить финансово-экономическую устойчивость организаций агропромышленного комплекса", - говорится в нем.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация положений законопроекта будет проводиться в пределах ассигнований федерального бюджета, предусмотренных для Минсельхоза.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Госдума Минсельхоз
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