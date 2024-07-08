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Минобороны РФ опровергло заявления о намеренном ударе по гражданским объектам в Киеве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Заявления Украины о том, что РФ нанесла ракетный удар по гражданским объектам в Киеве, не соответствует действительности, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - сообщили в военном ведомстве.

"Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города", - отметили в Минобороны РФ.

"Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций - обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - говорится в сообщении российского ведомства.

Киев Минобороны Украина
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