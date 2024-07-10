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"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Гоа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Гоа, сообщается в телеграм-канале компании.

Сначала рейсы будут выполняться два раза в неделю, а с 25 октября добавится дополнительная частота.

На линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес.

"Аэрофлот" традиционно реализует программу полетов на популярный курорт Индии во время высокого туристического сезона в данном регионе - с осени по весну.

Аэрофлот Шереметьево Гоа Индия
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