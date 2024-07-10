"Росатом" начнет утилизацию радиотоксичных отходов в реакторе Белоярской АЭС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом с содержанием америция и нептуния впервые загружены в "быстрый" реактор БН-800 на Белоярской АЭС (БАЭС, Свердловская область), сообщила пресс-служба БАЭС.

"На энергоблоке №4 Белоярской АЭС в реактор на быстрых нейтронах БН-800 впервые загружены тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, в которые были добавлены так называемые минорные актиниды - наиболее радиотоксичные и долгоживущие компоненты, содержащиеся в облученном ядерном топливе", - говорится в сообщении.

Топливо было загружено в активную зону реактора после согласования с Ростехнадзором, подтвердившим безопасность эксплуатации инновационных сборок. После планово-предупредительного ремонта энергоблок возобновил работу.

Как отмечает пресс-служба, три экспериментальных МОКС-тепловыделяющих сборки (МОКС-ТВС) с содержанием америция-241 и нептуния-237 пройдут опытно-промышленную эксплуатацию в течение трех микрокампаний, ориентировочно - полтора года.

"Следующая микрокампания реактора БН-800 должна экспериментально подтвердить возможность утилизации минорных актинидов в промышленных масштабах. Возможность ликвидации минорных актинидов - преимущество реакторов на быстрых нейтронах, позволяющее снизить объемы радиоактивных отходов от всей инфраструктуры ядерного топливного цикла эксплуатации АЭС", - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

По оценкам ученых, при выжигании минорных актинидов можно будет достичь радиационной эквивалентности исходного уранового сырья и ядерных отходов, подлежащих изоляции, всего за 300 лет против 700 тысяч лет при открытом ядерном топливном цикле, то есть в 2,3 тысячи раз быстрее.

Технология МОКС-топлива, в том числе с минорными актинидами, разработана учеными Топливного дивизиона "Росатома" (головная организация - АО "ТВЭЛ"). Для изготовления МОКС-ТВС с минорными актинидами по штатной технологии на промышленном оборудовании ФГУП "ГХК" были верифицированы и валидированы 38 методик аналитического контроля МОКС-топлива.

По словам старшего вице-президента по научно-технической деятельности АО "ТВЭЛ" Александра Угрюмова, которые приводит пресс-служба, изготовленное МОКС-топливо с минорными актинидами для промышленного реактора на быстрых нейтронах не имеет аналогов в мире, "демонстрирует принципиальную технологическую возможность реализовать важнейший компонент ядерных энергетических систем IV поколения".

"Услуга по дожиганию минорных актинидов в ядерном топливе "быстрых" реакторов - совершенно новый продукт для мировой атомной отрасли. Само по себе уран-плутониевое топливо позволяет расширить сырьевую базу атомной энергетики, перерабатывать ОЯТ (отработавшее ядерное топливо - ИФ) вместо хранения, сократить объем образования ядерных отходов. А утилизация минорных актинидов - это возможность еще и значительно снизить уровень радиоактивности отходов, что позволит в перспективе отказаться от их сложного и дорогостоящего глубинного захоронения", - объяснил Угрюмов.

Пресс-служба напоминает, что в России создается энергетическая система IV поколения, основанная на пристанционном замкнутом ядерного топливном цикле. На одной площадке в Северске (Томская область) в рамках проекта "Прорыв" ведется строительство опытно-демонстрационного энергокомплекса в составе энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300, завода по фабрикации и рефабрикации ядерного топлива, а также модуль по переработке ОЯТ.

Реакторы на быстрых нейтронах в качестве топлива могут использовать не только обогащенный уран, но и вторичные продукты ядерного топливного цикла - обедненный уран и плутоний, извлеченный из ОЯТ. "Дожигание" в "быстром" реакторе минорных актинидов - это следующий шаг российской атомной отрасли в замыкании ядерного топливного цикла. Под действием быстрых нейтронов они будут делиться на элементы, представляющие гораздо меньшую потенциальную опасность.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).