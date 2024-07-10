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МиГ-31 поднимался в воздух из-за самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали истребитель-перехватчик МиГ-31 для сопровождения приближающегося к границе РФ самолета "Посейдон" ВВС Норвегии, сообщили в Минобороны РФ.

"10 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - заявили в Минобороны России.

"В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что при приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от границы РФ, после чего МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Норвегия Баренцево море
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