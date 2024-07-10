Заводы Larta Glass заплатили назначенные ФАС штрафы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Производители листового стекла ООО "Ларта Гласс Ростов" и ООО "Ларта Гласс Рязань" (оба входят в группу Larta Glass, которая входит в ГК ФСК), оштрафованные ранее Федеральной антимонопольной службой, оплатили штрафы на общую сумму 227 млн рублей.

Как сообщает Рязанское УФАС, эти предприятия, занимая доминирующее положение на рынке листового стекла, с января 2021 года по июль 2022 года увеличили цену на эту продукцию на 80-90%. Анализ ФАС показал, что стоимость листового стекла увеличивалась более быстрыми темпами при незначительном росте себестоимости, что подтвердило факт установления монопольно высокой цены.

"Компаниям были выданы предписания, направленные на обеспечение конкуренции. А в рамках административного производства были назначены штрафы, впоследствии поддержанные судом: 113 305 691 рубль для ООО "Ларта Гласс Рязань" и 113 792 020 рублей для ООО "Ларта Гласс Ростов", - говорится в сообщении.

Организации пытались оспорить решения, предписания и штрафы в двух инстанциях, однако Арбитражный суд города Москвы, а затем и Девятый арбитражный апелляционный суд поддержали позицию ФАС.

По информации антимонопольной службы, денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.

Согласно информации на сайте ФСК, Larta Glass (прежнее название - "Гардиан Стекло") - один из крупнейших в странах СНГ производителей листового стекла, стекол с покрытием и зеркал. Номинальная мощность выпуска составляет 750 тонн стекла в сутки на заводе в Рязани и 900 тонн стекла в сутки в Ростовской области.