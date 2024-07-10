Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС, который пройдет в ближайшие дни в Петербурге, сообщила телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сам факт, что в нашем форуме примет участие президент РФ Владимир Владимирович Путин, который выступит перед участниками парламентского форума, подчеркивает значимость этого мероприятия", - сказала она.

По ее словам, Путин всегда уделяет большое внимание парламентскому измерению и понимает важность парламентского взаимодействия, в том числе в формате БРИКС.