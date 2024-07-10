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В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты

В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова решил запретить в нескольких районах города передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в дни Х Парламентского форума БРИКС, сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о таких СИМ, как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды с электродвигателем. Их запретили "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности".

Запрет будет действовать с 00:00 часов 11 июля по 00:00 часов 13 июля на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.

Ранее в 2024 году Петербург ввел практику запрета движения на СИМ в ряде районов города во время проведения крупных мероприятий - например, такие ограничения действовали с 17 по 23 июня во время Международного военно-морского салона "Флот 2024" и XII Петербургского международного юридического форума с 26 по 28 июня.

БРИКС Петербург Александр Беглов
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