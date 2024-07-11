Кустарные слитки золота на 142 млн руб. изъяты у пассажира в аэропорту Махачкалы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила об изъятии более 50 кустарно изготовленных слитков золота у пассажира в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы, возбуждено уголовное дело.

"В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов", - сказали в спецслужбе.

Золото было спрятано под одеждой в специально изготовленном корсете.

"Стоимость изъятого превысила 142 миллиона рублей", - отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Контрабанда).