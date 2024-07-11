В Калужской области совершен поджог электроподстанции синагоги

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Калужской области неизвестные проникли на территорию синагоги в Обнинске и подожгли внутреннюю электроподстанцию, сгорела генераторная будка, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Это случилось вечером 10 июля. По данным ФЕОР, эти люди выломали часть забора, попытались разбить окна главного здания и вскрыть дверь, но забраться в здание не сумели. В результате нападения никто не пострадал.

"Несмотря на небольшой ущерб, нанесенный синагоге, случившееся не должно быть проигнорировано. Нападение на объект религиозного значения, с какой бы целью оно ни было совершено, это экстремизм. Виновники должны быть серьезно наказаны, ведь их злодеяние не ограничено материальным ущербом", - заявил президент ФЕОР Александр Борода.

Община Обнинска объединяет евреев сразу нескольких городов региона, в ней около 800 человек. Здесь активно развита благотворительная деятельность, проводятся религиозные праздники, работает детский дошкольный центр.