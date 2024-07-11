Поиск

В Калужской области совершен поджог электроподстанции синагоги

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Калужской области неизвестные проникли на территорию синагоги в Обнинске и подожгли внутреннюю электроподстанцию, сгорела генераторная будка, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Это случилось вечером 10 июля. По данным ФЕОР, эти люди выломали часть забора, попытались разбить окна главного здания и вскрыть дверь, но забраться в здание не сумели. В результате нападения никто не пострадал.

"Несмотря на небольшой ущерб, нанесенный синагоге, случившееся не должно быть проигнорировано. Нападение на объект религиозного значения, с какой бы целью оно ни было совершено, это экстремизм. Виновники должны быть серьезно наказаны, ведь их злодеяние не ограничено материальным ущербом", - заявил президент ФЕОР Александр Борода.

Община Обнинска объединяет евреев сразу нескольких городов региона, в ней около 800 человек. Здесь активно развита благотворительная деятельность, проводятся религиозные праздники, работает детский дошкольный центр.

Александр Борода Обнинск ФЕОР Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атаки дронов на Ржевку погиб человек

Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ в июне

ПВО отразила атаку БПЛА в Ступинском городском округе

В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты

В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты

Минфин предложил разрешить биржам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов

Что произошло за день: среда, 10 июля

Минюст и Минкультуры вместе защитят нацбезопасность и суверенитет в культурной сфере

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });