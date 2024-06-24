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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Пожар в синагоге Дербента полностью потушен

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар в синагоге в дагестанском Дербенте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Пожар полностью потушен. В настоящее время идет пролив конструкций и разбор завалов", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В республике объявлен режим контртеррористической операции в административных границах Махачкалы и Дербента.

По последним данным, погибли десять человек, двое из которых гражданские, восемь - сотрудники правоохранительных органов.

Известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале. Трое из четверых ликвидированных опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник задержан.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков Дербенте и завершении активной фазы КТО в городе.

По данным МВД республики, в больницы Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Дагестан Дербент
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