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В Курской области за день уничтожено 19 дронов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках с украинской стороны по региону в четверг.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 19 украинских дронов", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

В течение дня неоднократно обстреливался поселок Теткино Глушковского района, а также хутор Кучеров Беловского района. Никто из жителей не пострадал.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы в семи населенных пунктах Суджанского района, в поселке Теткино и селе Алексеевка Глушковского района, вблизи хутора Красный Пахарь и села Локоть Рыльского района. Обошлось без пострадавших.

В результате сброса с дрона ВСУ в селе Горналь Суджанского района загорелась крыша дома, возгорание ликвидировано.

В посёлке Тёткино повреждения получили технические постройки на территории сахарного завода и два домовладения.

Воронежская область Алексей Смирнов ВСУ
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