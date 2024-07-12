Поиск

Девять украинских дронов уничтожены в пятницу в Курской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстрелах приграничных районов региона и уничтожении девяти украинских беспилотников.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в течение дня обстреливались посёлки Волфинский и Тёткино, село Сергеевка Глушковского района, хутор Кучеров Беловского района, деревня Бяхово Кореневского района. Никто из жителей не пострадал.

Смирнов сообщил, что в Коренево Кореневского района в результате сброса взрывного устройства на территорию районного автопредприятия пассажирского транспорта осколками посечены фасад гаража, окна административного здания, разбито остекление автобуса. "Повреждения также получило одно домовладение. На его территории произошло возгорание, которое удалось ликвидировать силами спасателей и добровольной пожарной дружины", - написал Смирнов.

Кроме этого, в Глушковском районе дроны поврежден тепличный комплекс, в посёлке Тёткино - восемь домовладений и два автомобиля, были многочисленные сбросы с коптеров на поля в селе Кобылки.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы в сёлах Троицкое и Гордеевка Кореневского района, в сёлах Малая Локня, Ивница, Гончаровка, Николаево-Дарьино Суджанского района, в селе Кобылки Глушковского района, вблизи сёл Крупец и Козино, а также деревни Городище Рыльского района. Обошлось без пострадавших.

Алексей Смирнов Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее супруга по делу о мошенничестве

На месте крушения Superjet под Коломной нашли черные ящики

Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Министры обороны России и США обсудили снижение рисков возможной эскалации

"Русагро" признано экономически значимой организацией

Военная операция на Украине

В Херсонской области вводится пропускной режим в 15-километровой зоне вдоль Днепра

Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина с Белоусовым

Путин подписал закон о поправках в бюджет РФ на 2024 год

Британский "Фонд Джона Смита" внесен в реестр нежелательных организаций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });