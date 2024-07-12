Девять украинских дронов уничтожены в пятницу в Курской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстрелах приграничных районов региона и уничтожении девяти украинских беспилотников.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в течение дня обстреливались посёлки Волфинский и Тёткино, село Сергеевка Глушковского района, хутор Кучеров Беловского района, деревня Бяхово Кореневского района. Никто из жителей не пострадал.

Смирнов сообщил, что в Коренево Кореневского района в результате сброса взрывного устройства на территорию районного автопредприятия пассажирского транспорта осколками посечены фасад гаража, окна административного здания, разбито остекление автобуса. "Повреждения также получило одно домовладение. На его территории произошло возгорание, которое удалось ликвидировать силами спасателей и добровольной пожарной дружины", - написал Смирнов.

Кроме этого, в Глушковском районе дроны поврежден тепличный комплекс, в посёлке Тёткино - восемь домовладений и два автомобиля, были многочисленные сбросы с коптеров на поля в селе Кобылки.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы в сёлах Троицкое и Гордеевка Кореневского района, в сёлах Малая Локня, Ивница, Гончаровка, Николаево-Дарьино Суджанского района, в селе Кобылки Глушковского района, вблизи сёл Крупец и Козино, а также деревни Городище Рыльского района. Обошлось без пострадавших.